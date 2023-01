Calciomercato Milan, la società blinda il suo gioiellino: le ultime

Tante le squadre che lo vorrebbero

Con il mercato invernale in corso, le società di Serie A, hanno iniziato a pescare new entry da inserire nelle loro rose così da andarle a rinforzare. Discorso un pò diverso per il Milan, che più sui nuovi acquisti ha puntato sulla questione rinnovi cercando di andare a blindare sia i pezzi da novanta che le promesse future. Una di queste è il giovane Marko Lazetic, attaccante serbo del gruppo allenato da Pioli. Accostato più e più volte a varie squadre italiane e non, adesso per lui sembrerebbe essere arrivata la conferma di un proseguo con la casacca rossonera. Il diciottenne arrivato un anno fa dalla Stella Rossa di Belgrado, fino ad ora non ha avuto molto spazio ma l’arrivata conferma della sua permanenza a Milano fa sperare che in questa seconda parte di stagione troverà quel minutaggio necessario per lanciarlo ai grandi livelli.