Calciomercato Milan, occasione dalla Premier: il portiere torna in orbita rossonera

Mendy occasione a parametro zero per il Milan

Calciomercato Milan, Mendy in rottura col Chelsea

Dall’Inghilterra giunge una indiscrezione di calciomercato, che potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per piazzare già da ora un colpo in vista della prossima estate. Edouard Mendy, secondo di Kepa tra i pali del Chelsea, come riportato dal The Evening Standard non avrebbe intenzione di accettare questo ruolo e quindi non rinnoverebbe il contratto col club londinese a fine stagione.

Quindi dalla prossima estate l’estremo difensore Mendy sarà libero di accasarsi dove vuole e tra le squadre interessate a lui, ci sarebbe anche il Milan che lo prenderebbe a parametro zero. Diventerebbe il sostituto di Tatarusanu che non ha convinto in questa annata finora.