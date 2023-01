Calciomercato Milan, pronta l’offerta per l’ex Barca: Maldini tenta l’affare

Maldini al lavoro per portare il centrocampista al Milan

Calciomercato Milan, i rossoneri puntano sull’ex Barcellona

La filosofia secondo la quale si svolge il Calciomercato del Milan è ormai chiara: pochi acquisti, a basso costo, e soprattutto giovani di talento. I rossoneri, dunque, stanno puntando a creare una squadra imbottita di talenti, con un occhio puntato verso il futuro. In virtù di ciò, il Milan sta osservando molto attentamente Joan Gonalez, classe 2002 del Lecce, cresciuto nelle giovanili del Barcellona.

Calciomercato Milan, il Milan osserva il centrocampista

Joan Gonzalez è arrivato a Lecce nel 2021 e dopo un anno disputato nelle giovanili dei pugliesi è stato promosso in prima squadra. Centrocampista box to box, ha realizzato un goal e 2 assist in questa stagione di Serie A. Pantaleo Corvino ci aveva visto lungo, perché il ragazzo ha potenzialità e molti margini di crescita. Il Milan osserverà il centrocampista fino alla stagione, con la speranza di portarsi a casa un altro giovane di talento.