Il georgiano ha conquistato il Napoli: rinnovo già a un passo

Il Napoli non vuole farsi scappare la propria stella che ha già brillato dall’inizio del campionato e vuole tutelarsi in ottica dei possibili assalti delle big europee per Kvicha Kvaratskhelia. Proprio per questo la dirigenza partenopea avrebbe già un accordo di massima col georgiano per prolungare il contratto fino al 2028. Il tutto dovrebbe essere formalizzato su carta e penna alla fine di questa stagione.