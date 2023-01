Calciomercato Napoli, la Premier chiama Osimhen | La risposta di De Laurentiis

Calciomercato Napoli, Osimhen sul taccuino di un club della Premier Club

Negli ultimi anni sono stati vari i club della Premier League che hanno acquistato giocatori a cifre elevatissime, dimostrandoci come le capacità economiche delle squadre inglesi siano colossali. Proprio per questo motivo, i tifosi del Napoli hanno poco da star tranquilli, in quanto il Manchester United sarebbe sulle tracce di Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A con 12 goal in 14 partite. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Red Devils sarebbero alla ricerca di una prima punta di peso per la prossima stagione e l’attaccante azzurro rappresenterebbe la prima scelta del club inglese, congiuntamente a Goncalo Ramos del Benfica.

Calciomercato Napoli, il Manchester United all’assalto di Osimhen

Osimhen e Ramos vengono entrambi valutati al di sopra dei 100 milioni di euro, ma ciò non è un problema per squadre del calibro del Manchester United. Date le ingenti somme messe sul piatto da parte degli inglesi negli ultimi, come gli 85 milioni per Sancho o i 95 milioni per Antony, non è così improbabile che i Red Devils possano strappare Osimhen al Napoli con un’offerta monstre.