Calciomercato Roma, le mosse di Tiago Pinto in uscita: i dettagli

Calciomercato Roma, Tiago Pinto al lavoro sulle cessioni

Il calciomercato della Roma entra nel vivo in questi ultimi giorni soprattutto per quanto riguarda le uscite: Tiago Pinto è al lavoro per sfoltire la rosa dagli esuberi e da quei giocatori che non rientrano più per vari motivi nei piani dei giallorossi.

Mercato Roma, in uscita Vina, Shomurodov e Karsdorp

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, prima di poter comprare è necessario vendere: su tutti Rick Karsdorp, ovviamente, ma anche Shomurodov e Vina. Il terzino olandese piace al Monza, che però vorrebbe prenderlo in prestito. E anche le squadre estere interessate (Fulham e Marsiglia) non hanno ancora affondato il colpo. Su Vina, invece, c’è da una decina di giorni l’interesse del Betis Siviglia, che però non si è mai concretizzato in un’offerta reale. L’attaccante uzbeko invece piace a Torino, Lille e Bologna.