Calciomercato Roma, Zaniolo verso la cessione: c’è un big in vantaggio

Calciomercato Roma, Zaniolo guarda all’estero

Le trattative per il rinnovo del contratto tra Nicolò Zaniolo e la Roma sembrano essere arrivate ad un punto di non ritorno. Il centrocampista secondo quanto riportato da Sky Sport, ha capito che la dirigenza non ha intenzione di assecondare le richieste riguardo al rinnovo e starebbe valutando l’ipotesi di trasferirsi all’estero. In Italia si sono interessate a lui Juventus e Milan, ma è apprezzato anche fuori dal Belpaese.

Roma, Zaniolo conteso tra Inghilterra e Germania

Zaniolo conta delle pretendenti in Inghilterra e in Germania. Infatti starebbero pensando a lui sia il Tottenham di Conte che starebbe insistendo per avere il calciatore e il West Ham in Premier League, che il Borussia Dortmund in Bundesliga. La Roma chiede 40 milioni per la sua cessione.