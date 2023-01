Copa del Rey, Villareal-Real Madrid: le probabili formazioni

Villareal-Real Madrid, serve il miglior Benzema

Il tecnico emiliano pretende una reazione già in Coppa del Re, con il Real che si gioca l’accesso ai quarti in casa del rampante Villarreal, una squadra in forte ascesa. Moreno e compagni sono imbattuti dallo scorso novembre, prima del pareggio con il Celta Vigo.

Le probabili formazioni di Villarreal-Real Madrid

VILLARREAL (4-5-1): Reina; Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Coquelin, Parejo, Baena, Chukwueze, Pino; Gerard Moreno.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Nacho Fernandez, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.