Coppa Italia, cosa pensano i bookmaker | Comparazione Quote e Bonus

Oggi in campo la Coppa Italia, i bookmaker si divertono con le quote

Giornata di Coppa Italia, ci divertiamo a vedere cosa pensano i migliori bookmaker italiani AAMS. Interessanti le quote sul PASSAGGIO TURNO, SportBet e GolGol sono allineate, Atalanta Spezia vede un interessante 1.16 in favore dei nerazzurri, Lazio-Bologna a 1.44, non male, in favore dei biancocelesti. Mentre per quanto riguarda Juventus-Monza il passaggio turno dei bianconeri a 1.32 non è da sottovalutare. Betaland invece si attesta a 1.10 per l’Atalanta, 1.38 per la Lazio, e 1.29 a vantaggio della Juve di Allegri.