Calciomercato, sfuma Depay per Juventus e Roma: ecco dove giocherà

Depay nuovo giocatore dell’Atletico

Ormai è solo una questione di ore per il colpo in casa Atletico. L’ufficialità, infatti, arriverà in giornata. Memphis Depay, in arrivo da Barcellona, sta effettuando le visite mediche e poi nel pomeriggio è prevista la firma che lo legherà per le prossime due stagioni e mezzo alla causa colchoneros. I blaugrana, quindi, lasciano partire l’olandese con sei mesi d’anticipo.

Cifre e dettagli dell’operazione

Depay si trasferirà all’Atletico per una cifra di 3 milioni di euro. L’olandese firmerà un contratto fino al 2025. Operazione che consente di monetizzare qualcosa per il Barcellona, considerato che non sta vivendo il suo miglior momento a livello economico.