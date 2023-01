Documento esclusivo, ecco la ‘carta Ronaldo’ che spaventa la Juve

Il Corriere della Sera pubblica una scrittura privata che spaventa la Juve

Ecco il documento pubblicato dal Corriere della sera, la famosa “carta di Ronaldo”. “Il documento – come riporta sportmediaset – trovato dalla guardia di finanza nello studio dell’avvocato Federico Restano nello scorso marzo, e che “teoricamente non deve esistere” (secondo le parole usate da Cesare Gabasio, capo dell’ufficio legale bianconero, nell’intercettazione durante un colloquio con il d.s. Federico Cherubini)”.

Sarebbe “la prova dell’accordo per il pagamento posticipato di 19,6 milioni di euro come debito residuo che la Juve aveva maturato con il portoghese prima del suo trasferimento al Manchester United, per una cifra che non sarebbe mai stata messa a bilancio. Una carta che Ronaldo non ha firmato e che ha in allegato “l’accordo premio integrativo” e la “scrittura integrativa”, che si riferisce alla manovra stipendi relativa alla stagione 2020/2021, con la presunta rinuncia fittizia dei pagamenti mensili da parte di alcuni giocatori”.