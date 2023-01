Inter, la Supercoppa porta appeal: svolta societaria in arrivo

Inter, Zhang ha pronte per le novità per i nerazzurri

Il Presidente dell’Inter, Steven Zhang, può gioire in seguito alla schiacciante vittoria dei nerazzurri contro il Milan, la quale ha portato alla Beneamata la settima Supercoppa Italiana. Un’altra questione che può farlo sorridere è quello che riguarda l’Inter a livello societario, poiché queste giornate in Arabia avrebbero dato un’accelerata ad alcune questioni. Il presidente dei nerazzurri si sarebbe messo in moto e avrebbe chiacchierato con molti sponsor, che dovrebbero sostituire quello uscente, ovvero Digitalbits.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Presidente Zhang “ha incontrato sponsor vari, attesi come acqua nel deserto in questi tempi di magra: la ricerca va avanti assieme a quella di un socio di minoranza“. Il quotidiano ha inoltre messo in evidenza come Zhang sia stato un “presidente operativo, sempre assieme alla squadra e allo staff: di solito con Inzaghi si comunica per telefono, stavolta le chiacchierate sono state vis-à-vis”.