Juve, il mandato di Ferrero: il futuro è Agnelli?

Ferrero pronto a risanare i conti ed uscire dalla Borsa

Nella giornata di ieri è stato presentato il nuovo Cda che non vedrà più sia Agnelli che Nedved. Per i due è stata l’ultima apparizione in casa bianconera. L’obbiettivo di Gianluca Ferrero, nuovo presidente della Juventus, è quello di riportare sul livello del mare i conti dei bianconeri. Dopo i tanti rossi in bilancio delle ultime stagioni ci vuole qualcuno che possa riportare la quiete. L’altro passo importante sarà uscire dalla Borsa di Milano, mossa che potrebbe riguardare un, eventuale cessione del club in futuro.

Spunta l’ombra di Agnelli per il futuro

L’ormai ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, avrebbe fatto un passo indietro dopo mesi di confronti con John Elkann. Si vocifera che questo dietro-front sia legato a una possibilità futura di rivedere Andrea Agnelli di nuovo presidente dei bianconeri ma stavolta da proprietario unico.