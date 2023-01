Juventus-Monza, probabili formazioni i precedenti e dove vederla

Juventus e Monza si sfideranno quest’oggi alle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino, per superare gli ottavi di finale di Coppa Italia e accedere così ai quarti.

La condizione delle due squadre

La Juventus ha nella sfida odierna contro il Monza la possibilità di risollevarsi dopo una sconfitta pesantissima, quella contro il Napoli. I bianconeri sono reduci infatti da una disfatta totale al Maradona, dove hanno perso 5-1 contro i partenopei, giocando oltretutto un orribile calcio. La Vecchia Signora prima della partita contro gli azzurri non perdeva e non subiva gol da 8 partite consecutive e, proprio perciò, la sconfitta contro il Napoli deve aver destabilizzato l’ambiente bianconero. La squadra di Allegri ha però ora davanti a sé la possibilità di rialzarsi, ossia la sfida contro Monza. Vincere significherebbe lasciarsi alle spalle quella brutta caduta e soprattutto accedere ai quarti di finale della Coppa Italia, cosa che molte big, come Milan e Napoli, non hanno fatto. Davanti la Juventus si troverà però un Monza in un grandissimo stato di forma. I brianzoli sono reduci una vittoria e due pareggi nelle ultime tre partite (2-3 contro la Cremonese; 2-2 contro l’Inter; 1-1 contro la Fiorentina), e sicuramente la squadra di Palladino ce la metterà tutta per il passaggio del turno, che sarebbe un’impresa per i biancorossi.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling-Junior; Soulé; Kean. All. Allegri

Monza (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Carboni; Ferrarini, Ranocchia, Valoti, Carlos Augusto; Ciurria, D’Alessandro; Gytkjaer. All. Palladino

Dati e statistiche

Le due squadre si sono affrontate nella loro storia solamente una volta in Serie A, visto che quella di quest’anno è la prima presenza nel massimo campionato italiano del Monza, e il risultato finale è stato 1-0 per i brianzoli, con espulsione di Di Maria. Palladino esordì sulla panchina dei biancorossi proprio in quella partita, tecnicamente per prendere momentaneamente il posto di Stroppa, ma dopo questa affascinante vittoria, Galliani e Berlusconi hanno deciso di puntare su di lui. Nei cinque incontri totali delle due squadre, 4 sono stati proprio in Coppa Italia e il tabellino dice: 2 vittorie della Juventus (1978, 1986) e due pareggi (1976, 1985).

Dove vederla:

La gara di questa sera sarà trasmessa su Canale 5.