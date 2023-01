Juventus Monza, risultato, tabellino e highlights del match

Juventus batte Monza 2-1 in una partita degli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio disputata sul terreno dello Juventus Stadium di Torino. I gol:

nel primo tempo per i bianconeri Kean all’8′ e per i brianzoli Valoti al 24′; nel secondo tempo per i padroni di casa Chiesa al 78′. La Juventus si è qualificata per i quarti di finale, dove incontrerà la Lazio.

MONZA: Cragno; Marlon, Caldirola, Carboni; Ferrarini, Ranocchia, Valoti, Carlos Augusto; Ciurria, D’Alessandro; Gytkjaer. All. R. Palladino

JUVENTUS: Perin; Gatti, Rugani, Danilo; McKennie, Paredes, Fagioli, Miretti, Iling Jr; Soulé; Kean. All. M. Allegri

MARCATORI: 8′ Kean (J), 24′ Valoti (M), 78′ Chiesa (J)

ARBITRO: Pezzuto

JUVENTUS MONZA HIGHLIGHTS