La Serie B trema: un club non ha pagato le tasse I dettagli

Aperta un’inchiesta su un club di Serie B

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Procura della Figc ha aperto un’inchiesta sul Genoa dopo una segnalazione ricevuta dalla Covisoc in merito al mancato pagamento da parte del club ligure delle ritenute Irpef di settembre e ottobre 2022 entro il termine previsto dal 16 dicembre.

Se verranno accertati questi elementi, secondo l’Articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva, il club rossoblu rischierebbe una penalizzazione di almeno due punti in classifica. Già negli anno scorsi alcuni club erano stati penalizzati non avendo ottemperato in tempo ai pagamenti contributivi, come la Reggina quando vi era Presidente Gallo, che poi ha subito la bancarotta della sua azienda.