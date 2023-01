Messi sfida Ronaldo: ecco com’è finita

Messi e Ronaldo: l’ultima danza

Dicevano che quella di questa sera sarebbe stata un’amichevole, ma quando a scendere in campo ci sono semplicemente quelli che con le loro giocate hanno colonizzato l’era moderna del calcio e hanno fatto innamorare molti di noi di questo sport, non può essere una banale amichevole. Molto probabilmente questa sera abbiamo avuto l’onore di assistere all’ultima sfida di due campioni che hanno condiviso i top stage del calcio europeo per anni. Semplicemente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Quando questi due marziani scendono in campo, la sfida non può che essere avvincente, e anche questa lo è stato. La partita è iniziata subito con un gol di Messi, chi se non lui poteva iniziare aprire le danze, e chi se non il suo amico di mille avventure, Neymar, poteva offrirgli l’assist. Il Psg trova poi molte occasioni, ma anche la Riyadh Season Team spaventa con un tiro di Ronaldo dalla distanza. Poi, su una apparentemente innocua punizione, il portoghese prende il volo, e affianco a lui Navas, che manca il pallone, colpisce il suo volto e per l’arbitro è rigore. Ronaldo si presenta sul dischetto e realizza il calcio di rigore, con la sua solita freddezza, al 34′. Caricata dal gol del loro capitano, la squadra araba si spinge maggiormente in avanti e la partita si apre. Proprio dopo pochi minuti infatti, la Riyadh Season Team riparte in contropiede velocissima, Al-Dawsari fa valere la sua velocità e Bernat, nel tentativo di fermarlo, lo manda a terra. Per l’arbitro è fallo ed espulsione, visto che lo spagnolo era ultimo uomo.

Il Psg però, nonostante l’uomo in meno, grazie al suo tridente d’attacco, continua a creare occasioni su occasioni ed infatti arriva il gol di Marquinhos al 43′. Immediatamente Neymar viene atterrato in area di rigore e l’arbitro qatariota assegna il calcio di rigore. Il brasiliano si presenta sul dischetto ma si fa ipnotizzare da Al-Owais che gli para il rigore. Il primo tempo sta per tramontare ma Cristiano Ronaldo mette ancora il suo zampino sul tabellino e riesce a pareggiare i conti. Si va negli spogliatoi. Il match si riapre con un gol a testa per le due squadre. Mbappè accelera a sinistra, mette il pallone in mezzo e Sergio Ramos non deve fare altro che spingerlo in rete. La squadra araba trova però subito il gol del pareggio con un colpo di testa vincente da parte di Soo Jang. Al 60′ Mbappé segna il gol del vantaggio del Psg, sempre su rigore, dopo un tiro di Messi che colpisce il braccio di Al-Bulaihi. Dopo il gol del francese le squadre si stravolgono, esce sia Ronaldo che Messi. La partita diventa ormai senza schemi tattici; il Psg trova un altro gol con il nuovo entrato Ekitike. Nel finale però la Riyadh Season Team modifica ancora il tabellino finale, visto che Talisca, anche lui da subentrato, trova un bellissimo gol. L’arbitro fischia tre volte e finisce così uno spettacolare match con 9 gol, che ha visto sfidarsi per l’ultima volta due campioni come Messi e Ronaldo.

Il tabellino:

MARCATORI: Messi al 3′; Ronaldo al 34′ (Rig.); Marquinhos al 43′; Ronaldo al 45+6′; Ramos al 53′; Soo Jang al 56′; Mbappé al 60′ (Rig.); Ekitike al 78′; Talisca 90+4′

Riyadh Season Team XI (4-2-2-2): Al-Owais; Al-Ghanam (dal 46′ Ali Lajami), Soo Jang, Al-Bulaihi, Abdulhamid; Al Khaibari (dal 61′ Kanno), Gustavo (dal 85′ Otayf); Martinez (dal 61′ Carillo), Al-Dawsari (dal 85′ Al-Najei); Marega (dal 46′ Talisca), Ronaldo (dal 61′ Matheus Pereira). All. Gallardo

Paris Saint-Germain (4-3-3): Navas (dal 62′ Donnarumma); Hakimi (dal 62′ Pembele), Marquinhos (dal 46′ Danilo Pereira), Ramos (dal 63′ El Bitshiabu), Bernat; Soler (dal 62′ Gharbi), Ruiz (dal 62′ Nuno Mendes), Sanches (dal 46′ Vitinha, dal 85′ Kari); Messi (dal 62′ Housni), Mbappé (dal 62′ Ekitike), Neymar (dal 62′ Zaïre-Emery). All. Galtier

AMMONITI: Navas al 33′; Al-Bulaihi al 59′

ESPULSI: Bernat al 39′