Roma sempre più europea, il dato sui giovani è impressionante | La statistica

Roma, prima in Serie A per giovani utilizzati

Quest’oggi il CIES (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha pubblicato una classifica che si basa sulle analisi svolte su 417 squadre di 27 campionati europei, che mette in ordine tra loro quelle che sul minutaggio complessivo della squadra, hanno utilizzato finora più giovani. Per giovani il CIES intende quei ragazzi che hanno giocato almeno 3 stagioni nel settore giovanile del club tra i 15 e i 21 anni. Analizzando questa classifica risulta che la Roma si trova al primo posto delle squadre italiane, mentre è in 21esima posizione in quella dei top 5 campionati europei.

I giovani fatti scendere in campo da Mourinho sono: Pellegrini, Zalewski, Bove e Volpato; che sui minuti totali giocati dalle Roma in questo campionato ne hanno giocati il 17,7%. A seguire la classifica per la Serie A troviamo l’Atalanta con il 16,6%, ma con 5 giovani fatti scendere in campo, la Juventus, il Milan e l’Inter, rispettivamente con il 10,5%, il 9,8% e il 7,2%. Se guardiamo invece la classifica dei top 5 campionati europei, l’Athletic Bilbao guida la classifica, con ben il 56,5% di minuti disputati dai giovani, che sono stati complessivamente 13. A guidare il campionato francese è il Lione, il Friburgo guida invece la Bundesliga, mentre lo spettacolare Brighton di De Zerbi è in testa alla classifica della Premier League. Un dato alquanto preoccupante che riguarda in nostro campionato è il seguente: 5 squadre (Bologna, Lecce, Udinese, Cremonese, Salernitana) non hanno schierato nemmeno un giovane proveniente dal settore giovanile.