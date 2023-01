Bai-Palermo, i consigli dei bookmakers: le quote e i bonus

Bari-Palermo, rosanero leggermente favoriti

Nella serata di oggi venerdì 20 gennaio alle 20:30, torna in campo la Serie B col big match che funge da anticipo della 21ª giornata, tra Palermo e Bari. Partita dall’esito estremamente incerto per la qualità delle due rose nonostante gli otto punti di distacco che dividono le due squadre, a favore dei pugliesi. Questo si riflette nelle quote offerte dai bookmakers che vedono prevalere gli ospiti, col 2 fissato a 2.59 per Sportbet e GolGol e a 2.60 per Betaland. L’1 lo troviamo a 2.89 per i primi due, a 2.92 per il terzo e anche il pareggio differisce di poco: 3.06 contro 3.10.

Bari-Palermo, spicca l’X2+Under 2,5

Anche l’opzione della doppia chance offre quote particolarmente interessanti, se si vuole azzardare qualcosa in più. L’X2 viene promosso a 1.38 con poca differenza dall’12 a 1.35, sia per Sportbet che da GolGol. Anche il margine dato da Betaland per le due opzioni di giocata è minimo, rispettivamente 1.41 e 1.38. Minimo è anche lo scarto tra le opzioni Gol e Non Gol, 2.04 contro 1.70 per SportBet e GolGol mentre Betaland quota entrambe, rispettivamente 1.90 e 1.81.