Calciomercato, il difensore vola in Premier League: beffate Roma e Milan

Calciomercato, Kiwior vola in Premier League

Si sa che Roma e Milan hanno bisogno al più presto di un difensore per la prossima stagione. Per i due club sfuma un possibile obiettivo di mercato. Si tratta di Jakub Kiwior, visto che nella notte c’è stata un’improvvisa accelerazione nella notte tra l’Arsenal e lo Spezia per il difensore polacco.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di “Tuttomercatoweb”, i Gunners sono arrivati ad accontentare le richieste dello Spezia, ovvero 30 milioni di euro: 25 di parte fissa e 5 di bonus, con il giocatore che dovrebbe lasciare l’Italia già nel weekend per svolgere le visite mediche. Spezia che ora dovrà lavorare all’alternativa al più presto.