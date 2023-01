Calciomercato Inter, Dumfries in orbita Premier League: nerazzurri pronti ad accettare l’offerta del Chelsea

Dumfries rimane un rebus dentro e fuori dal campo

Freschi di vittoria in Supercoppa è già tempo di pensare alla sfida con l’Empoli di lunedì. Si sa però che nel mese di gennaio è tempo anche di calciomercato e per l’Inter non sarà semplice da gestire. Denzel Dumfries non sta più convincendo sul rettangolo verde e sembra avere la testa altrove. Le recenti pessime prestazioni dopo la sosta stanno facendo abbassare il prezzo del ragazzo. Occhio, quindi, a una possibile cessione già nei prossimi giorni.

Il Chelsea vuole Dumfries ma non a quelle cifre

Il Chelsea, uno dei pochi club prestigiosi interessati al ragazzo, è arrivato a offrire 45 milioni di euro. Il sì potrebbe arrivare anche a questa cifra visto che i 60 milioni richiesti dai nerazzurri sembrano eccessivi in primis alla dirigenza.