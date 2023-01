Calciomercato Inter, il borsino dei rinnovi | I dettagli

Calciomercato Inter, le ultime sui rinnovi

Brutte notizie per i tifosi dell’Inter: Milan Skriniar, per ora, ha rifiutato la proposta di rinnovo di contratto messa sul piato dalla società nerazzurra. La scelta del difensore ha fatto arrabbiare non poco i tifosi della Beneamata, visto che lo slovacco attualmente è il capitano dell’Inter. Molto probabilmente Skriniar saluterà Milano a luglio, e con molta probabilità l’Inter lo perderà a 0.

Mentre aspetta la scelta di Skriniar, l’Inter sta lavorando per il rinnovo di altri giocatori.