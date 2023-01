Calciomercato Inter, Skriniar rifiuta il rinnovo: rottura con il club

Calciomercato Inter, Skriniar ha rifiutato il rinnovo

Skriniar, per ora, ha detto no all’offerta di rinnovo di contratto con l’Inter, ma non è una decisione definitiva . Il club nerazzurro manterrà comunque la porta aperta al giocatore in caso di ripensamenti, ma dovrà anche valutare eventuali sostituti per il futuro.

Inter, Marotta pensa al futuro

Il ds dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricevuto no come risposta da Skriniar, e questo non è piaciuto. Si pensa al futuro, questo è il nuovo obiettivo del ds che mostrerà tutte le sue doti nel trovare un vice adatto. Il difensore slovacco ha deciso di valutare altre opzioni e Marotta farà esattamente la stessa cosa.