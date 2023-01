Calciomercato Inter, l’attaccante vola in Turchia: era un obiettivo di Marotta

Calciomercato Inter, l’attaccante lascia Cristiano Ronaldo

Le voci che lo davano per destinato all’Inter, i giorni scorsi, si erano fatti insistenti. Ma lui, Vincent Aboubakar, attaccante dell’Al Nassr e della nazionale del Camerun di cui è capitano e con cui ha preso parte agli ultimi mondiali, non sbarcherà nella famiglia nerazzurra. Ritornerà invece in Turchia dove lo attende quel Besiktas Istanbul con cui ha militato nella stagione 2020-21 e che lo ha prelevato a parametro zero.

D’altro canto, come riporta anche la testata Sabah e come è stato confermato anche da Interlive, il giocatore, nelle ultime settimane, si sentiva di troppo specialmente con l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Questo suo sentirsi ormai inadeguato nel club arabo e la decisione del club di piazzarlo altrove sono quindi due motivi che hanno fatto squadra per indurlo a riapprodare nella terra della mezzaluna. Aboubakar, in passato, ha indossato tra le altre anche le maglie di Porto e Valenciennes. Ha al suo attivo la partecipazione a tre mondiali, oltre all’ultimo, anche quelli di 2010 e 2014 e altrettante dispute della Coppa d’Africa (2015,2017 e 2021). Per lui, quindi, niente maglia nerazzurra la prossima stagione.