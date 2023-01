Calciomercato Inter, pronto il colpo per la fascia: sta stupendo tutti

Il club londinese lo segue da tempo

Uno sembrerebbe destinato a sbarcare a Londra, destinazione Chelsea, l’altro all’ombra della Madonnina sponda Inter. Denzel Dumfries e Tajon Buchanan. Olandese l’uno e canadese l’altro. Il club allenato dal tecnico Graham Potter non ha mai fatto mistero di volersi assicurare le prestazioni del difensore e centrocampista di Rotterdam classe 1996.

L’Inter ha già pronto il sostituto, Tajon Buchanan

Come riporta la”Gazzetta dello Sport”, il club del biscione ha già messo in campo anche la cifra a cui sarebbe disponibile a trattare per liberare il giocatore ovvero 60 milioni di Euro. E da questa liquidità la squadra del presidente Steven Zhang partirebbe lancia in resta per andare all’assalto del canadese Tajon Buchanan, attaccante del Bruges e della nazionale nordamericana che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio seguono sin dalla disputa dei mondiali qatarioti. Ex calciatore di Sigma e Ne Revolution prima di approdare in terra belga, Buchanan vanta con il club allenato da mister Scott Parker quattordici presenze condite da una rete. Con la nazionale canadese, invece, è sceso in campo in ventinove occasioni totalizzando quattro reti.