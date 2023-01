Calciomercato Juventus, due cessioni in vista | C’è lo zampino di Allegri

Marley Akè è l’interrogativo in casa Juve: cosa fare?

Una situazione da risolvere in casa Juventus riguarda il futuro del giovane Marley Akè. Tanti gli infortuni che lo hanno tartassato, tra cui l’ultimo lungodegente. Il rientro in gruppo si è verificato solo in queste ultime settimane, e la folta concorrenza a disposizione di Allegri potrebbero dirottarlo in prestito per trovare maggiori spazio. Allegri lo aveva usato a tutta fascia nel 3-5-2 dimostrando buoni sprazzi di giocate e qualità grazie alle sue cavalcate e abilità nel dribbling.

Adesso gli scenari potrebbero ribaltare e le prime squadre a chiedere informazioni sarebbero state tante: in Italia il Genoa aveva sondato con un primo approccio. Ma la soluzione più fattibile al vaglio sembra quella di un ritorno in Francia con Amiens, Digione e Ajaccio alla finestra. Da non sottovalutare anche le idre Belgio e Olanda, con Fortuna Sittard e Cercle Bruges che sono solo delle alternative al momento. Chi invece potrebbe rimanere è Samuel Iling Junior, attaccante che piace moltissimo ad Allegri al contrario di Kaio Jorge, che è destinato a lasciare il club bianconero.