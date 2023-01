Calciomercato Juventus, l’esterno d’attacco può partire già a gennaio | I club interessati

Calciomercato Juventus, Akè finito ai margini della rosa

Riflessioni di mercato in casa Juventus anche per quanto riguarda alcuni giocatori considerati ormai esuberi dal tecnico Massimiliano Allegri: uno di questi è senza dubbio Marley Akè, francese classe 2001 arrivato in bianconero nel gennaio 2021 dal Marsiglia. Per lui gli spazi si sono ridotti al minimo in questa stagione dopo che l’anno precedente era stato usato più volte dal tecnico.

Mercato Juventus, per Akè ipotesi prestito a gennaio

Come riporta tuttomercatoweb, per l’esterno molti club in Italia ed all’estero hanno effettuato dei sondaggi più o meno approfonditi. In Italia si era fatto vivo il Genoa con una richiesta di informazioni ma, al momento, un ritorno in Francia è l’opzione principale – prestito fino al prossimo giugno – con Ajaccio (Ligue 1), Amiens e Digione (Ligue 2). Da non sottovalutare, inoltre, le ipotesi in Olanda (Fortuna Sittard) e Belgio (Cercle Bruges) che per il momento rappresentano delle alternative.