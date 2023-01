Calciomercato Juventus, possibile ritorno in Italia per il tecnico: le ultime

Calciomercato Juventus, Conte vuole tornare

L’attuale tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha dichiarato ancora una volta di voler tornare in Italia, perchè troppo distante dalla famiglia. Gli Spurs sono molto lontani dalla squadra competitiva che Conte aveva immaginato, e questo è un motivo che potrebbe aggravare le cose. L’amore per il bianconero non l’ha mai nascosto, ed ora che Agnelli non c’è più, potrebbe essere lui il dopo Allegri.

Juventus, Allegri verso l’addio

Strana la situazione che avvolge Massimiliano Allegri, che sta cercando in ogni modo di riprendere la situazione. Il tecnico livornese, allo scoppia dell’inchiesta Prisma, sembrava l’unico scoglio sicuro in un mare di incertezze, poi arrivano le vittorie e tutto va bene, ora sembra di essere di nuovo il problema principale. Ecco da dove nasce l’idea Conte per la Juventus, che vorrebbero ricostruire quell’impero, che sembra ormai lontano.