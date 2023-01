Calciomercato Lazio, due gli acquisti per Sarri | Il punto sul vice Immobile

L’algerino è fuori dai piani tecnici: un club italiano sulle sue tracce

Mohamed Fares è intenzionato a lasciare la Lazio. I biancocelesti stanno lavorando e prendendo in considerazione tutte le ipotesi possibili per piazzarlo in un club dove possa giocare. In serie A a chiedere informazioni è stato il Bologna, in cui il direttore sportivo Sartori ha già avuto primi colloqui a dicembre col procuratore. Lotito ha necessità di vendere almeno gli esuberi in ottica di indice di liquidità.

Piazzate le uscite, via al vice Immobile

Se dovesse uscire qualcuno per l’appunto, la Lazio virerebbe sul famoso vice Immobile. I nomi che vagano restano sempre quelli di Sanabria e Bonazzoli. Il Torino lascerebbe partire il proprio centravanti solo se riuscisse a prendere a sua volta Shomurodov dalla Roma. Mentre per Bonazzoli la Salernitana sarebbe favorevole a una cessione, visto che non è più un titolare. De Sanctis gioverebbe su una trattativa impostata su prestito con diritto di riscatto.