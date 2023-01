Calciomercato Lazio, per acquistare serve cedere il prima possibile: partono in due

Calciomercato Lazio, Sarri boccia il mercato di Tare

Maurizio Sarri chiede un attaccante, ma il calciomercato della Lazio sembra essere in stallo totale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ieri ci sarebbe un incontro tra Sarri e Lotito in cui si sarebbe discusso di mercato (di Sanabria e Bonazzoli in primis); il quotidiano, inoltre, ha rimarcato come i rapporti tra il Ds della Lazio, Igli Tare, e l’allenatore dei biancocelesti, non siano proprio idilliaci. Sarri, infatti, con lo scarso utilizzo di giocatori come Maximiano e Marcos Antonio, ha in un certo modo bocciato il mercato della scorsa estate e che presto potrebbero finire sul mercato.

Nella conferenza stampa che ha seguito Lazio-Bologna, partita disputatasi ieri e valida per gli ottavi di Coppa Italia, Sarri ha parlato delle polemiche che riguardano lui e Tare. “Io non mi devo chiarire con nessuno, se si parla di sensazione mia io do le mie e do i miei pensieri che non li devo chiarire con nessuno. Non ho bisogno di chiarimenti con nessuno”. Queste le parole dell’allenatore toscano, in merito alla vicenda.