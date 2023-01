Calciomercato Lazio, tutto sul bomber: Sarri lo vuole

Calciomercato Lazio, tutto su Bonazzoli

Mister Sarri ha deciso, ha dato l’ok per l’acquisto di Federico Bonazzoli dalla Salernitana. Il giocatore è il giusto profilo per il vice-Immobile, giovane forte e volenterose. Qualità che per mister Sarri, sono determinanti. Per avere Bonazzoli la Lazio dovrà basare la trattativa almeno su 5mln di euro, per aggiudicarsi il bomber.

Lazio, guai per Immobile

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è fermo ai box a causa di una lesione alla coscia, che lo terrà fuori dal campo almeno per 20 gg. Sarri vuole un attaccante e Bonazzoli è stato individuato come profilo migliore. Immobile tenterà di recuperare il prima possibile, ma se la lesione non si ricucirà al meglio, si rischia una grande ricaduta.