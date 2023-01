Calciomercato Milan, il centrocampista pronto a lasciare Milanello: c’è il si di Pioli

Calciomercato Milan, Maldini libera Bakayoko

Dopo la delusione in Supercoppa, il Milan continua a lavorare al mercato e alle cessioni. Stando a quanto riferito da diversi portali turchi i dirigenti dell’Adana Demirspor starebbero venendo in Italia in missione per cercare di convincere Bakayoko a trasferirsi in Turchia. Il francese è attualmente in prestito al Milan dal Chelsea, anche se i due club sono disposti a liberarlo a zero visto che il calciatore non è stato mai considerato da Pioli al contrario di Adli e Pobega.