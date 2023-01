Calciomercato Milan, il rinnovo di Leão resta un rebus

Leão-Milan, sfuma l’incontro

La data di oggi, 20 gennaio 2023, sarebbe dovuta essere significativa per il Milan, ma così non è stato. Proprio in data odierna, infatti, si sarebbe dovuto tenere il fatidico incontro tra la dirigenza rossonera, Maldini e Massara, e Ted Dimvula, l’avvocato di Leão, per discutere proprio del rinnovo di contratto del portoghese. Il possibile meeting tra le due parti è però saltato, e di conseguenze le idee sul futuro del giocatore di Almada, si fanno sempre più nebulose. Il Diavolo, soprattutto dopo aver rinnovato il contratto di Bennacer, era diventato sempre più fiducioso di poter blindare il suo talento portoghese, visto anche che Leão sembrava apparso voglioso di continuare la sua avventura a Milano. Nelle ultime settimane inoltre, le due parti sembravano aver trovato anche un accordo per lo stipendio del giocatore, che si sarebbe aggirato sui 7 mln € all’anno, compresi i bonus. Lo stipendio proficuo che l’ex Lille andrebbe a guadagnare, servirebbe in parte a Leão per pagare l’ingente multa che ha nei confronti dello Sporting Lisbona. Il portoghese deve infatti al suo primo club 20 mln €; il Milan non si vuole però prendersi l’incarico di pagare personalmente questa somma, e proprio perciò avrebbe offerto a Leão tale stipendio, per permettergli di iniziare a restituire i soldi che deve allo Sporting Lisbona.

Il futuro si fa incerto

Dopo che l’incontro odierno è saltato, il futuro del portoghese è sempre più dubbioso, soprattutto considerando che sono moltissime le squadre che vogliono strappare il crack al Milan. Leão è fortemente corteggiato in Premier League, dove sono moltissime le squadre che potrebbero offrirgli uno stipendio altissimo, e al contempo pagargli immediatamente la somma che deve allo Sporting Lisbona. Il Chelsea sembrava in testa alla corsa per il portoghese, ma dopo che i Blues hanno ufficializzato l’acquisto di Mudryk, e che stanno trattando Madueke, questa possibile finestra di mercato sembra essersi chiusa. Un altro aspetto importante che allontana Leão dal Milan è il discorso riguardante la clausola rescissoria, attualmente fissata a 150 mln €. Il Milan vorrebbe infatti tenerla o, addirittura, alzarla, mentre al contrario, gli agenti di Leão vorrebbero o abbassarla o eliminarla, per permettere al portoghese un trasferimento più agevolato in futuro.

La situazione legata a Rafael Leão è quindi veramente complicata, bisognerà aspettare i prossimi giorni per ottenere maggiori informazioni sulla questione, aspettando un incontro tra le parti.