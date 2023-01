Calciomercato Milan, salta l’incontro per il rinnovo di Leao: le ultime

Calciomercato Milan, si allontana il rinnovo di Leao

Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, recitava anni fa il grandissimo Fabrizio De André. Ed è proprio in direzione contraria sembrano stiano viaggiando il Milan e Rafa Leao. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi ci sarebbero potute essere delle svolte importanti per quanto riguardo il rinnovo di contratto del portoghese ma, a quanto pare, non vi è in programma alcun incontro tra le parti. A dicembre Leao sembrava fosse disposto ad accettare l’offerta dei rossoneri che prevedeva un rinnovo tra i 6 e i 7 milioni di euro, ma ora il giocatore sembra allontanarsi sempre di più.

Calciomercato Milan, Leao ha offerte dalla Premier, i rossoneri valutano

Rafa Leao ha moltissime offerte dalla Premier League, in primis dal Chelsea che sicuramente sarebbe disposto a spendere cifre folli per il fenomeno del Milan. Le ultime prestazioni di Leao, inoltre, stanno facendo riflettere i rossoneri. Difficile dire come la vicenda potrebbe sbloccarsi, per ora siamo in fase di gelo totale.