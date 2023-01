Calciomercato Milan, scippo alla rivale: arriva dalla Serie A

Calciomercato Milan, Leao sempre più lontano

Rafael Leao, a quanto sembra, ha deciso di non rinnovare con il Milan, con l’intento di valutare le opzioni migliori per lui. Il giocatore è affascinato dalla Premier, precisamente dal Chelsea, che ha avanzato già offerte per il talento. Maldini, in previsione che il giocatore parta, ha già in mente il sostituto.

Milan, si punta Zaniolo

Il ds del Milan, ha sempre avuto in mente l’idea di portare Nicolò Zaniolo a Milano. L’esterno della Roma è in rottura totale con la società, al punto di non essere convocato neanche in campionato, contro lo Spezia. Maldini vorrebbe prenderlo già a gennaio con la forma del prestito con obbligo di riscatto a 30mln di euro, a giugno.