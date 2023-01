Calciomercato Napoli, c’è già il sostituto di Lozano: arriva in estate

Lozano via in estate, ecco il sostituto

Se il presente è roseo in casa partenopea, il futuro resta incerto per alcuni giocatori. Uno di questi è Hirving Lozano, che ha trovato tanto spazio a inizio stagione e che ora sembra messo un po’ a margine del progetto. Il messicano desidererebbe più spazio e visto il rendimento dei tre lì davanti difficilmente gli verrà concesso più di così. Per questo motivo si valuta già un sostituto e potrebbe arrivare dalla Premier League. Stiamo parlando di Adama Traoré, classe ’96 in scadenza con il Wolverhampton.

Giuntoli fissa il nuovo monte ingaggi per gli azzurri

Il Napoli ha fissato il tetto per gli stipendi dei prossimi mesi. L’obbiettivo è far guadagnare massimo 3,3 milioni a stagione per ogni giocatore. Ecco perché si preferisce virare su un giocatore che non dovrebbe prendere tanto come Adama Traoré.