Calciomercato Napoli, Spalletti esalta Osimhen: “Avrà il futuro che si merita”. Cessione a giugno?

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, Luciano Spalletti ha parlato anche del futuro di Osimhen: “Avrà un futuro importantissimo, è un bravissimo ragazzo, una bella persona. Ha reazioni da persona forte, se lo sfidi trovi roba dura, non ha problemi a reagire e ha fatto passi avanti importanti. Non lo vedo più reagire a cose banali come un fallo. Fu subito espulso quando arrivai. È un ragazzo intelligente, questo è fondamentale, partecipa di più alla manovra, poi si butta nello spazio, quando va nel lungo è un piacere vederlo, sono vantaggi che lui si crea, è dentro la squadra come movimenti e comportamenti ed avrà il futuro che merita”. In questi mesi si è parlato di una possibile partenza dell’attaccaante ex Lille verso il Manchester United.