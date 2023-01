Calciomercato Roma, il sostituto di Zaniolo ha già svolto le visite mediche | I dettagli

Scatto dei giallorossi per il mercato

Calciomercato Roma, fuori Zaniolo e dentro Aouar?

Tutto ruota attorno a Nicolò Zaniolo per quanto riguarda il mercato della Roma. I giallorossi nelle ultime ore hanno deciso di liberarsi definitivamente di Nicolò Zaniolo. Tante le proposte arrivate nelle ultime ore per l’esterno ligure, dal West Ham, al Borussia Dortmund fino ad arrivare al Tottenham di Conte, anche se le cifre non convincono i giallorossi, visto che Tiago Pinto aspetta sempre 40 milioni di euro.

Non c’è solo il mercato in uscita però perché secondo quanto riportato da Radio Radio, i giallorossi avrebbero già trovato il sostituto dell’esterno. Si tratta di Houssem Aouar, che secondo l’emittente avrebbe già svolto le visite mediche con la Roma. Questa la mossa di Tiago Pinto visto che sono tanti i calciatori che hanno messo gli occhi sul classe 1998.