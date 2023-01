Calciomercato Roma, stallo per il rinnovo del difensore: le ultime

Calciomercato Roma, il rinnovo di Smalling è in bilico

Giorni caldi per il mercato della Roma anche sul tema rinnovi: la questione più in bilico è quella relativa a Chris Smalling, il cui contratto scade a fine stagione e teoricamente dal 1 febbraio sarebbe libero di firmare per un altro club.

Mercato Roma, su Smalling almeno due club di Serie A

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il rinnovo è in stand by, la Roma non vuole pagare nei prossimi due anni lo stesso stipendio che Smalling percepisce in questa stagione ma ha giocato al ribasso per cercare di risparmiare sull’ingaggio di un giocatore che il prossimi novembre compirà 34 anni. Ma intanto sia la Serie A (Juventus e Inter in primis) sia la Premier League monitorano attentamente la situazione di Smalling.