Calciomercato Serie B: Pisa è fatta per Moreo, Morutan c’è l’offerta Il Ninja conteso

Pisa scatenato, Moreo in arrivo ma potrebbe non finire qui

Il flirt durava dalla scorsa estate, e finalmente ieri sera Pisa e Brescia hanno trovato la quadra per il trasferimento di Stefano Moreo dal club lombardo, i nerazzurri pagheranno circa 2,5 milioni e nella trattativa potrebbe anche essere inserito Sibilli che però andrebbe alle Rondinelle solo in prestito. Il Pisa potrebbe a questo punto anche pensare di acquistare o prendere in prestito un centrocampista che sappia regalare una buona dote di gol, le idee potrebbero essere quelle di Barberis o Valoti. Nel frattempo il Pisa sta per chiudere l’acquisto di Morutan dal Galatasaray ad una cifra che potrebbe essere intorno ai 4 milioni di euro, un affare considerando le doti del fantasista.

Cagliari e Spal si contendono Nainggolan svincolatosi da poco dall’Anversa, ieri De Rossi ha cercato di convincere il suo ex compagno a vestire la maglia biancoceleste della Spal, non sarà semplice considerando anche che il cuore del Ninja è Sardo.

Il brescia infine, ha tesserato Rodriguez dal Lecce, mentre Dionisi ha prolungato con l’Ascoli fino al 2024.