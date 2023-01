Genoa: nubi nere si addensano sul club. Si parla di possibile esclusione dal Campionato

Il Genoa rischia grosso, non soli i due punti di penalizzazione

Se la Sampdoria piange per i guai economici causati in gran parte dal Presidente Ferrero, a Genoa di certo da oggi non si ride più, visto che secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il club rischia addirittura l’esclusione dal campionato.

Il primo serio rischio è la penalizzazione quasi certa di due punti, in quanto il club non ha versato i contributi INPS entro la scadenza concordata.

Ma questo sarebbe solo il male minore. il problema invece, riguarda la errata richiesta di rateizzazione in base alle norme Covid delle tasse, domanda che sarebbe stata inoltrata dal soggetto sbagliato la Genoa Image Srl, e non direttamente dal club.

In base a questo, e se tutto non sarà risolto entro il 16 Febbraio, il club rischia l’esclusione dal campionato, in quanto dovranno essere pagati i debiti pregressi e quelli maturati fino alla fine del 2022.