La Juventus presenterà ricorso, ma…

La Juventus pronta a far ricorso ma non ci saranno sconti. Come riporta la gazzetta: “Va ricordato che il Collegio di Garanzia non può modificare la sentenza della Corte d’Appello e quindi eliminare o ridurre i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, la può soltanto rimandare indietro per una nuova discussione in caso di vizi di forma e/o violazioni di diritto della difesa”.