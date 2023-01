Lipsia-Bayern Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Lipsia-Bayern Monaco

Il Bayern Monaco è leggermente favorito sul Lipsia di Rose, che proverà in tutti i modi a tener testa all’armata di Nagelsmann. Il match è in programma stasera alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Football (canale 203).

Lipsia-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Lipsia (4-2-3-1): Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Schlager, Kampl; Szoboszlai, Dani Olmo, Werner; André Silva. Allenatore: Rose

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Musiala, Sané; Choupo-Moting.Allenatore: Nagelsmann