Skriniar-PSG, affare fatto | L’annuncio

PSG ad un passo da Skriniar

Secondo la stampa francese l’accordo tra PSG e Skriniar sarebbe stato raggiunto, il difensore sarebbe pronto a volare in Ligue 1. Come riporta sportmediaset: “Secondo l’Equipe c’è già un accordo totale tra Skriniar e il Paris Saint Germain per la prossima stagione. Il difensore avrebbe dato l’ok verbale per il trasferimento a parametro zero a luglio, anche se non è da escludere un tentativo di strapparlo ai nerazzurri già a gennaio. Secondo il quotidiano francese il club di Al-Khelaifi potrebbe mettere sul piatto tra i 10 e i 15 milioni di euro per provare a convincere l’Inter a non perderlo a zero tra sei mesi”.