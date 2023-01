Ternana: con i conti bloccati niente stipendi e calciomercato bloccato

I guai giudiziari di Bandecchi portano conseguenze alla Ternana

I guai giudiziari di Bandecchi, portano enormi conseguenze alla Ternana calcio, se infatti entro fine mese la Finanza non sbloccherà i conti correnti societari, non vi potranno essere i pagamenti degli stipendi, ma sopratutto la squadra non potrà essere rinforzata.

Questo è quanto è emerso ieri sera in un’intervista fatta da un’emittente locale al patron Bandecchi: “Hanno sequestrato anche i conti del club. Se non li sbloccheranno entro il 30 del mese non riusciremo a pagare i trasferimenti e nemmeno gli stipendi”.

Ricordiamo i fatti, alla proprietà della Ternana la Unicusano sono stati sequestrati oltre 20 milioni di euro, proprietaria della Ternana.

Al Serie B potrebbe avere due club penalizzati se le vicende vengono confermate, oltre alla Ternana anche il Genoa rischia grosso.