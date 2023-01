Zaniolo-Roma, sarà addio | Non verrà convocato con lo Spezia

Zaniolo verso il Tottenham

Zaniolo e la Roma sempre più lontani, il giocatore avrebbe dato l’ok al trasferimento al Tottenham. Le due squadre starebbero trattando il trasferimento del calciatore alla corte di Conte. Da definire la formula, la Roma intenderebbe cedere al giocatore solo a titolo definitivo, da definire anche la cifra. La Roma valuta il giocatore 40 milioni, il Tottenham non vorrebbe andare oltre i 20. Una trattativa appena iniziata, il giocatore non verrà convocato per la sfida contro lo Spezia, indizio di mercato?