Calciomercato Arsenal, i Gunners tentano il colpo da 80 milioni di euro

Calciomercato Arsenal, Rice avrebbe espresso il proprio interesse per i Gunners

L’Arsenal di Mikel Arteta sta impressionando tutti, tra cui Declan Rice. Secondo quanto riportato da CBS Sports, infatti, il centrocampista di proprietà del West Ham avrebbe parlato in maniera entusiasmante del progetto Arsenal ai propri compagni di squadra, facendo intendere che un trasferimento presso i Gunners non gli dispiacerebbe affatto. La squadra di North London guida la classifica della Premier League e la dirigenza, dopo aver speso “soltanto” 50 milioni per l’acquisto di Kiwior e Trossard, ha dimostrato la propria capacità e intelligenza di muoversi sul mercato.

Calciomercato Arsenal, sarà asta a giugno per il centrocampista

Rice è uno dei pezzi pregiati della Premier League, e il West Ham potrebbe ricavarci un bel bottino dalla sua cessione. Il contratto del centrocampista scadrà nel 2024 e il suo valore di mercato si aggira sugli 80 milioni di euro. A giugno vi sarà una vera e propria asta per il centrocampista inglese che vedrà protagonista non solo l’Arsenal, ma anche il Chelsea. È già da qualche anno che il centrocampista sta giocando ad altissimi livelli e lui stesso ha dichiarato di voler giocare la Champions League. Non è da escludere, dunque, un suo trasferimento durante il mercato estivo.