Calciomercato Inter, che intreccio con il PSG: il campione può tornare

Calciomercato Inter, Skriniar verso il PSG ma…

Ormai lo storia Skriniar comincia a stancare anche per chi scrive, ma finchè ci saranno novità, seguiremo la situazione. Una c’è, ma facciamo un passo indietro. Milan Skriniar rischiava di esser venduto già la scorsa estate, e forse l’unico errore di Marotta è stato proprio quello, ma è rimasto in attesa di un rinnovo molto più cospicuo. Nel momento in cui il rinnovo gli è stato proposto dalla società, facendo anche dei sforzi per alzare il più possibile l’ingaggio, il giocatore avrebbe risposto con un secco no a soli 6 mesi dalla scadenza del contratto. Un gesto di poco onore per chi dice di volere il bene dell’Inter.

Inter, idea Hakimi

Visto il gesto mancato, l’Inter starebbe pensando di venderlo già a gennaio, ma il giocatore vuole solo il PSG. A questo punto Marotta ha proposto uno scambio alla pari, ovvero, l’approdo di Skriniar a Parigi in cambio di Hakimi, a cui manca molto Milano. Seguiamo la situazione per altri aggiornamenti.