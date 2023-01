Calciomercato Inter: Dumfries destinato alla Premier. Marotta a lavoro per il sostituto dell’olandese

Dumfries chiama la Premier: intanto i nerazzurri sanno già come sostituirlo

Il calciomercato dell’Inter si sblocca per quel che riguarda le uscite. Delle novità importanti nei prossimi giorni potrebbero riguardare il destino di Denzel Dumfries, che da tempo piace al Chelsea. L’agente Rafaela Pimenta ha dichiarato di lavorare a una sua cessione già a gennaio e sta espandendo il raggio di interesse anche ad’altre squadre oltre che ai blues.

Marotta sonda il post Dumfries: ecco il nome

L’Inter si cautela in anticipo e per non farsi trovare impreparata sonda le possibilità sul mercato più convenienti. Uno dei profili sul taccuino rappresenta Tajon Buchanan, esterno destro canadese che milita nel Bruges.