Calciomercato Inter, ecco il primo acquisto per giugno: lo ha chiesto Inzaghi

Calciomercato Inzaghi, in arrivo il centrocampista

L’Inter, nonostante il campionato continua a pensare al mercato. Sono tante le pedine che vuole Inzaghi, che però in vista di giugno sarà accontentato. Chi sarà di ritorno in maglia nerazzurra è Giovanni Fabbian, centrocampista che sta stupendo tutti in serie B. Questo è quanto riportato da Tuttosport, che ha svelato come il calciatore è una precisa richiesta di Inzaghi e che tornerà alla base proprio per prendere il posto di Gagliardini, che lascerà il club a parametro zero.